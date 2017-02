SWR 00:25 bis 00:55 Show Rudis Tagesshow - Das Allerbeste D 2002 Stereo Merken Ob Haakle wirklich reißfest ist lässt Rudi Carrell von Grit Böttcher überprüfen. Schön, dass der Zuschauer auch erfährt, dass Ronald Regan rechnen kann. Zu sexueller Belästigung kommt es in der Tagesschau. Auch Horst Tappert hat unter seinen weiblichen Fans zu leiden. Gut, dass dieses in Rudis Tagesshow mal aufgedeckt wird. Besetzung: Rudi Carrell, Beatrice Richter, Diether Krebs, Klaus Havenstein, Susanne Czepl, Alexander Grill, Horst Tappert u. v. a. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Rudi Carrell Gäste: Gäste: Beatrice Richter (Schauspielerin, Kabarettistin, Entertainerin, Jazzmusikerin, Komikerin), Diether Krebs (Schauspieler), Klaus Havenstein (Schauspieler), Grit Böttcher (Schauspielerin), Susanne Czepl (Schauspieler), Alexander Grill (Schauspieler), Horst T Originaltitel: Rudis Tagesshow - Das Allerbeste