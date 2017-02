SWR 17:05 bis 18:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Tagesgespräch - Was meinen Sie? / Gute Reise: Ötztal im Winter (Österreich) / Tagesthema: Steuererklärung 2016 / Live-Schalte zum Fußballspiel mit Marius Zimmermann / Abenteuer Haushalt - Besser kochen / Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! / Daheim im Südwesten - damals und heute D 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Gute Reise: Ötztal im Winter (Österreich) Paul Walser lebt in Tirol, mitten in den Ötztaler Alpen in Obergurgl, und steht von Kindesbeinen an auf Skiern. Täglich ist der Bergführer und Skilehrer draußen im Gelände, und da der Winter in Obergurgl mehr als ein halbes Jahr dauert, steht er gut 150 Tage im Jahr auf Skiern. Heute geht er mit Reporter Stefan Herbke zum Freeriden auf den Festkogel. Tagesthema: Steuererklärung 2016 Mit Rudolf Gramlich, Lohn-und Einkommenssteuer Hilfe-Ring Deutschland e.V. Nach und nach finden sich alle Jahresaufstellungen im Briefkasten, die man für die Steuererklärung 2016 braucht. Wie zum Beispiel die Jahresgehalts-Übersicht, die Rentenbezugsmitteilung oder auch die Nebenkostenabrechnungen. Also ran an die Steuererklärung! Wir geben Tipps zum praktischen Vorgehen und zu den aktuellen Neuerungen, die man beachten sollte. Abenteuer Haushalt - Besser kochen Hechtfilet mit Chicorée und Senfmarinade Mit Martin Gehrlein, Koch aus Neupotz Martin Gehrlein serviert Hechtfilet. Seinen Lieblingsfisch brät er mit Piment und Thymian. Dazu gibt es gedünsteten Chicorée und ein würziges Senfdressing. Daheim im Südwesten - damals und heute Kabarett Mit Boris Stijelja, Kabarettist Boris Stijelja ist Kabarettist mit kroatisch-serbischen Wurzeln, der 1982 in Mannheim geboren wurde, dann mit seinen Eltern zurück nach Kroatien ging. 2004 zog es ihn zurück nach Deutschland - nach Ludwigshafen. Stijelja, der in Deidesheim ein kleines Theater betreibt, ist zur Zeit als Comedian mit seinem Programm "Cevapcici to go" unterwegs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Heike Greis Gäste: Gäste: Rudolf Gramlich (Lohn-und Einkommenssteuer Hilfe-Ring Deutschland e.V.), Martin Gehrlein (Koch aus Neupotz), Boris Stijelja (Kabarettist) Originaltitel: Kaffee oder Tee