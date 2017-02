SWR 12:25 bis 13:15 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co. Zoogeschichten aus München Ein Materialtest D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Ein Materialtest - was Elefanten mit Leichtigkeit zerlegen. Die Dickhäuter haben mal wieder ihre Kräfte spielen lassen und das XXL Spielzeug abmontiert. Die Tierpfleger rüsten nach aber die Herrschaften von der Hellabrunner Stiftung Warentest stehen schon bereit. Heute ist für Mollys kleine Prinzessin der große Tag. Sie darf das erste Mal mit der Mama in den Außenpool. Die kleine Penny ist eine coole Socke - aber ob sie schon schwimmen mag? Ärgerlich, Rapti muss heute Morgen im Haus bleiben. Im Außenrevier sind die Sicherheitsmaßnahmen noch nicht abgeschlossen. Sebastian und Niklas überlassen nichts dem Zufall. Das neue Kudu-Kälbchen darf heute seinen ersten Spaziergang ins Afrikarevier unternehmen. Und wenn das noch so schön ist - Kudus sind immer extrem vorsichtig. Natürlich ist auch Palimbas Mama gespannt, ob heute alles gut geht. Ob die Aras heute den Schnabel aufkriegen, warum Charakter nichts mit Körpergröße zu tun hat und viele andere Geschichten aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn, sehen die Zuschauer in dieser Folge von "Nashorn, Zebra & Co." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:59 bis 15:16

Seit 280 Min. Alpine Ski-WM

Ski

ZDF 11:45 bis 13:30

Seit 54 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 11:45 bis 13:30

Seit 54 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 11:55 bis 12:55

Seit 44 Min.