SWR 05:00 bis 05:20 Reportage Smaragdseen und Goldfelder Unterwegs in Westaustralien D 2005 Stereo Merken 2,5 Millionen Quadratkilometer - das ist ein Drittel des gesamten Kontinents - so groß ist der Bundesstaat Westaustralien. Ein Land der Naturwunder. Die Pilbara im Nordwesten, eine rote Wüstenlandschaft, ist von Schluchten durchzogen, an deren Boden ein anderes Mikroklima herrscht. Moose und Farne gedeihen entlang smaragdfarbener Seen tief in den Gorges der Hamersley Range. Richtung Süden wechselt das Land zweimal die Farbe. Die Pinnacles-Wüste ist ein knallgelbes Meer von Sansdünen und Kalksteinsäulen, in denen die Aborigines eine Armee von Kriegern sehen, die ein mächtiger Zauberer versteinert hat. Südlich der Nambug säumt eine schneeweiße Sandwüste die australische Westküste. Für die sportbegeisterten Australier ist dieser riesige Sandkasten natürlich ein willkommener Spielplatz. Weiter Richtung Osten liegen die Goldfelder. 1892 erlebte die Kolonie ihren ersten Goldrausch. Rechts und links vom Goldfields Highway schlafen die Geister jenes Goldrauschs. Kookynie etwa. Wäre man vor 100 Jahren hier angekommen, hätte man eine Stadt mit mehr als 2.000 Einwohnern, mit 400 Häusern, Hotels, Schwimmbad und Geschäften vorgefunden. Heute besteht Kookynie aus ein paar Ruinen und dem Grand Hotel. Neun selbstbewusste Menschen leben hier. Das lebendige Zentrum Goldfields heißt Kalgoorlie. Die Reise durch das Zauberland Westaustralien endet hier. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Smaragdseen und Goldfelder