KI.KA 09:25 bis 09:45 Trickserie Percys Drachenbande Percy ohne Stimme / Der Feuerzähm-Trank B 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Percy ohne Stimme: Frau Eule möchte von ihren Schülern wissen, was sie in den Ferien gemacht haben. Percy würde gern erzählen, dass er seine Oma besucht hat, doch seine Stimme ist ein einziges Krächzen. Das erinnert Frau Eule an die Geschichte eines tapferen Ritters, der seine Stimme verloren hat. Der Ritter hat nur einen Tag Zeit, seine Stimme wiederzufinden. Denn, wenn er bis Sonnenuntergang nicht sprechen kann, darf er nicht mehr der Anführer der Drachenbande sein. Alaba kann den kleinen Ritter beruhigen: seine Stimme ist nicht weg. Sie hat sich nur in seinen Füßen versteckt und kann mit einem einfachen Trank wieder nach oben geholt werden. Man darf sie dann nur nicht wieder aus seinem Mund entweichen lassen, so wie es Percy gerade gemacht hat. Auweia. Jetzt müssen sich die vier Freunde schleunigst auf die Suche nach der Stimme machen. Aber Percy muss auch seinen Pflichten als Burgherr nachkommen. Wie soll er beides nur schaffen? Und wer kann ihm seine Stimme wiedergeben? Der Feuerzähm-Trank: Schnipp in die Luft werfen, mit Schnipp rutschen, mit ihm schaukeln - Alles kein Problem. Schnipp ist ein Spielzeugdrache und ihm macht das nichts aus. Aber Alaba sieht das ganz anders. Er hat an Schnipps Bauch eine aufgerissene Naht entdeckt. Da erzählt Frau Eule die Geschichte vom Drachen und den Laternenfest: Das Fest findet erst statt, wenn alle Kerzen rund um die Burg angezündet sind. Weil Schnipp viel zu große Flammen spuckt, braucht er von Alaba einen Löffel seines Feuer-zähm-Tranks. Leider nascht Schnipp, trotz ausdrücklichem Verbot, auch heimlich an einem anderen Trank. Das Resultat ist eine langsame Versteinerung. Und weil sich Percy und seine Freunde vor den Konsequenzen fürchten, verheimlichen sie Alaba Schnipps Veränderung. Erst in letzter Sekunde kann Schnipp davor gerettet werden, für immer in eine Statue verwandelt zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Oliver Szerkus (Percy) Zalina Sanchez (Sissibelle) Max Asmus (Störte) Sarah Kunze (Flip-Flap) Sebastian Schulz (Schnipp) Heide Domanowski (Frau Eule) Originaltitel: Percy's Tiger Tales Regie: Federico Milella Drehbuch: Myles McLeod, Jonathan Trueman, Steve Middleton Musik: Yves Barbieux

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 249 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:59 bis 15:16

Seit 100 Min. Winter-Universiade

Ski

Eurosport 08:45 bis 10:00

Seit 54 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 49 Min.