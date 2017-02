VOX 18:00 bis 19:00 Dokusoap Hautnah: Die Tierklinik D 2017 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Heute geht es um die folgenden Fälle: Deutsch Drahthaar 'Ecco': Ein Notfall in der Tierklinik! Hund "Ecco" ist gestern zusammengebrochen und kann sich nicht mehr eigenständig auf den Beinen halten. Vor zwei Monaten ist das schon mal passiert und ein Röntgen hat ergeben, dass "Ecco" im Rücken Arthrose hat. Sein Frauchen hat große Angst und hofft, ihr Liebling kann bald wieder laufen. Da "Ecco" fast 14 Jahre alt ist, kann Tierarzt Falk Strutz zunächst einen altersbedingten Schwächeanfall nicht ausschließen. Für eine konkrete Diagnose muss "Ecco" jedoch weitere Untersuchungen machen. Ist wirklich allein die Arthrose Schuld an der Lähmung? Degu 'Mia': Sorge um Degu 'Mia'. Das circa vier Jahre alte Nagetier atmet schwer und hat vermutlich Schnupfen. Herrchen und Frauchen wissen nicht wie sie ihrem Schatz helfen können und eilen in Tierklinik. Mit dabei haben die Tierliebhaber aber nicht nur Mias Degu-Schwester 'Emma', sondern auch noch Hündin 'Cindy'. Katharina Rempel freut sich über den zahlreichen Besuch. Die Tierärztin untersucht das kranke Tier und hört "Mias" Lunge ab. Ist es vielleicht doch nicht nur ein Schnupfen? Rottweiler 'Udo': Ein Weltmeister in der Tierklinik. Rottweiler "Udo" hat vor kurzem den Titel zum "Champion der Schutzhunde" abgeräumt. Doch jetzt lahmt der sechs Jahre alte Rüde und Herrchen und Frauchen sind sehr besorgt um ihren sportlichen Hund. Eine erste Vermutung des Haustierarztes ergab ein Problem mit dem Knie. Doch schon bald war klar, dass die Achilles-Sehne der Übeltäter ist. Klinikleiter Dr. Friedrich Müller untersucht "Udo" und erkennt sofort eine starke Schwellung im Sprunggelenk. Er rät zu einer Untersuchung im Computertomographen, denn es kann durchaus sein, dass bei "Udo" ein Band gerissen ist. Ein Schock für die Besitzer. Denn sollte sich die Vermutung bestätigen, könnte dies das Aus für den Sporthund bedeuten. Mischlingshund 'Sam': Mischlingshund "Sam" leidet seit drei Tagen an Bauchschmerzen. Zunächst noch keine lebensbedrohliche Diagnose, doch Frauchen schlottern die Knie. Denn sie hat schon einmal einen Hund einschläfern lassen müssen, der ebenfalls zunächst nur an Bauchschmerzen litt. Tierärztin Nadine Saturnus hofft, der Besitzerin heute bessere Nachrichten überbringen zu können, doch zuvor musst sie Sam untersuchen. Leidet der Rüde nur an einem Magen-Darm-Infekt oder ist doch ein Tumor der Grund für die Schmerzen? Mops 'Caesar': Mops "Caesar" wird schon seit Jahren durch Klinikleiter Dr. Dirk Remien behandelt. Mittlerweile ist der Rüde fast 11 Jahre alt und es schleichen sich langsam die Wehwehchen ein. Vor einiger Zeit wurde ein gutartiger Tumor bei "Caesar" entdeckt, der nun in aller Regelmäßigkeit kontrolliert wird. Seit einigen Tagen baut der Mops allerdings gesundheitlich ab. Er hat starken Durchfall und Erbrechen. Sein Frauchen hat die Befürchtung, dass der Tumor die Leiden bei "Caesar" verursacht. Dr. Dirk Remien führt eine Ultraschalluntersuchung durch und macht eine unschöne Entdeckung. Maine-Coon-Katze 'Zola': Eigentlich war "Zola" bislang immer eine Wohnungskatze, doch jetzt ist Frauchen umgezogen in eine Wohnung mit Garten und "Zola" darf endlich raus in die Natur. Einige Erkundungstouren hat "Zola" schon hinter sich. Doch um gefahrenfrei draußen streunern zu können, sind einige Impfungen und ein Chip nötig. Ein aufregender Tag für 'Zola', die sich im Behandlungszimmer zunächst nicht sehr wohl fühlt. Wie wird "Zola" reagieren, wenn Tierärztin Doris Plagge mit der Spritze kommt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hautnah: Die Tierklinik