Sport1 21:15 bis 22:15 Dokumentation Yukon Gold Keine Ausweichmöglichkeit CDN 2014 Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Guillaume Brodeur (Himself) Bill Courage (Narrator) Ken Foy (Himself) Karl Knutson (Himself) Al McGregor (Himself) Originaltitel: Yukon Gold Regie: Peter Findlay, David Hoffert, Simon Schneider, David Shohet Drehbuch: Michael Grand, Natasha Maurer, Adam Pateman, Bryce Quan, Aynsley Vogel, Thomas Weston Musik: Adam Lastiwka