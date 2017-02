TLC 01:50 bis 02:35 Dokusoap Der Coroner - Fälle der Rechtsmedizin Spiel mit dem Feuer USA 2015 Merken Als die Feuerwehrleute bei den qualmenden, ausgebrannten Ruinen eines Hauses eintreffen, sind sie definitiv zu spät: Die Leichen eines Mannes und einer Frau liegen zwischen verbrannten Trümmern. Was für die Polizei zunächst nach einem Unfall aussieht, erweist sich jedoch als grausamer Doppelmord. Kurz nachdem Gerichtsmediziner Graham Hetrick am Tatort eintrifft, entdeckt er an der männlichen Leiche mehrere Schnittwunden und das Eintrittsloch einer Pistolenkugel am Hinterkopf der Frau. Doch wer hatte ein Motiv, dieses bescheidene, ruhige Ehepaar umzubringen? Graham muss die Puzzleteile des rätselhaften Verbrechens zusammenfügen, um dem Killer auf die Spur zu kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Coroner: I Speak for the Dead