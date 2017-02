TLC 23:10 bis 00:10 Dokusoap Tödliche Begegnungen Vom Tellerwäscher zum Mordopfer USA 2013 Merken In den Vororten von Long Island verfolgen zwei Männer völlig unterschiedliche Versionen des amerikanischen Traums: Marcelo Lucero hat es geschafft, einen Job in einer Reinigungsfirma zu bekommen und schickt regelmäßig Geld zu seiner Mutter nach Ecuador. Jeff Conroy besucht die Oberstufe der Highschool und hofft, dass ihm sein Ballsporttalent hilft, das Geld fürs College zu verdienen. Aber Jeff engagiert sich auch in einer anderen Sportart, die "Beaner-Hopping" genannt wird: Er zieht mit Kumpels durch die Stadt, um hispanische Immigranten zu verprügeln. Als Conroy und Lucero eines Tages aufeinandertreffen, nimmt das "Beaner-Hopping" ein schlimmes Ende. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fatal Encounters