TLC 19:15 bis 20:15 Dokusoap Miami Ink - Tattoos fürs Leben We're All Family USA 2006 Im Tattoo-Studio Miami Ink herrscht wieder Hochbetrieb. Ami, Nuñez, Darren und Chris haben alle Hände voll zu tun. Vom bizarren Seeungeheuer bis zum indianisch inspirierten Motiv - die Tattoo-Künstler am South Beach müssen ihr ganzes Können aufbieten, um wirklich jeden Kunden zufrieden zu stellen. Lehrling Yoji hat es mit einer besonders schwierigen Aufgabe zu tun. Agnieszka möchte ein Abbild der hinduistischen Göttin Kali als Tattoo auf ihrem Körper tragen. Es dauert eine Weile bis Yoji die Details mit seiner anspruchsvollen Kundin geklärt hat. Originaltitel: Miami Ink