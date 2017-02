TLC 15:20 bis 15:50 Dokusoap Brides of Beverly Hills - Brautmode für VIPs Sunny/Tracy USA 2011 Merken Porno-Star Sunny Leone, ein ehemaliges Penthouse-Kalender-Girl, möchte ihren Verlobten Daniel in 47 Tagen heiraten und sucht das perfekte Kleid für ihre Strandhochzeit. Auch Daniel arbeitet in der Erotikbranche und hat mit Sunny eine Produktionsfirma gegründet. Der kurvenreichen Halbinderin schwebt ein Modell mit reichlich Sexappeal vor, das nicht über 10.000 Dollar kostet. Sunnys Bruder Sundeep soll der Erotikdarstellerin bei der Kleiderwahl behilflich sein. Doch Sundeep findet den Geschmack seiner Schwester viel zu freizügig und ist entsetzt, als die Braut in einer durchsichtigen Robe aus der Kabine tritt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Brides of Beverly Hills