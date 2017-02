TLC 13:50 bis 14:20 Dokusoap Die Chrisleys - So geht reich! Königlicher Chrisley USA 2015 Merken Nach einem turbulenten London-Trip geht es für die Chrisleys aufs Land, wo sich Todd wie ein echter Lord fühlen will. Und am Eingang des Luxusanwesens "Stanford Hall" wird die Millionärsfamilie auch schon von Butler Martin erwartet, der sie in ihre Gemächer geleitet. Selbst Todd ist von seinem formvollendeten Benehmen beeindruckt. Auch das Angebot, Todds Schuhe auf Hochglanz zu polieren und die Hemden zu bügeln, stößt auf Zuspruch. Seine Teeny-Kids sind eher genervt, dass es in dem alten Gemäuer weder Fernsehen noch Wi-Fi gibt. Und Chase hätte sich den Ort, an dem er seinen Geburtstag feiert, definitiv anders vorgestellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chrisley Knows Best