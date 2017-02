TLC 12:20 bis 13:20 Dokusoap Cake Boss: Buddys Tortenwelt Lieferung per Ballon USA 2013 Merken Heute soll Buddy Valastro eine Torte per Heißluftballon ausliefern. Doch noch ist fraglich, ob sich das süße Kunstwerk wie geplant in die Luft erhebt und seinen Zielort erreicht oder ob es am Ende eine Bruchlandung gibt. Zugleich hat ein anspruchsvoller französischer Küchenchef eine fünfstöckige Napoleon-Blätterteigtorte bestellt, deren Herstellung die Mannschaft ins Schwitzen bringt. Außerdem in dieser Episode: Mama Mary, die unter Amyotropher Lateralsklerose leidet, setzt all ihre Hoffnungen in ihre Israelreise. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cake Boss

