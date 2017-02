TLC 10:50 bis 11:20 Dokusoap Strandhaus gesucht Dirt Cheap USA 2014 Merken Mike und Emily aus Delaware möchten sich mit ihren Kindern in den Florida Keys niederlassen. Was sie suchen, ist ein bezahlbares Eigenheim auf einer der Trauminseln, mit Ankerplatz für ihre Boote vor der Haustür. Das "Boat House" liegt direkt am Wasser und besitzt einen eigenen Schiffsanleger, doch der Wohnbereich ist für die vierköpfige Familie zu knapp bemessen. Das "Sandy House" mit schöner Strandlage verbreitet tropisches Urlaubsflair, doch von innen ist das Objekt völlig uncharmant. Das "Maze House" bietet genügend Platz für Kinder und Boote, hat aber keine Badezimmertüren, unebene Böden und einen seltsamen Grundriss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Buying the Beach