TLC 06:25 bis 06:50 Dokusoap Leah Remini: Meine verrückte Familie und ich Trauerfeier dich glücklich USA 2014 Merken Leah Remini liebt ihre Familie über alles, doch manchmal fühlt sie sich zu Hause wie im Irrenhaus: Mama Vicki veranstaltet für Hund Sadie eine Geburtstagsparty, zu der aber nur ihre Schwester Shannon eingeladen ist. Und Stiefvater George heckt während seiner Runden auf dem Golfplatz Verschwörungstheorien aus. Doch es kommt noch schlimmer, als Vicki die Familie bittet, eine Totenwache für ihr fingiertes Begräbnis abzuhalten. Zuerst weigern sich alle, bei dem Quatsch mitzumachen. Aber kaum haben sie Trauerkleidung an, werden erste Tränen vergossen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leah Remini: It's All Relative

