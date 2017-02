Super RTL 20:15 bis 22:20 Komödie Jennas Kuchen - Für Liebe gibt es kein Rezept USA 2007 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die hübsche Kellnerin und begnadete Kuchenbäckerin Jenna ist das Herz von Joe's Pie Diner, die die Gäste mit ihren verführerischen Köstlichkeiten verzaubert. In ihrem eigenen Zuhause jedoch ist jeglicher Zauber verflogen: Ehemann Earl ist ein unberechenbarer Kontrollfreak, der ihre Ehe zum Gefängnis gemacht hat und sie wie eine Sklavin behandelt. Dann wird Jenna auch noch schwanger von diesem Mann, den sie nur noch fürchten und verachten kann. Jennas Welt scheint völlig aus den Fugen zu geraten. Doch dann trifft sie den Frauenarzt Dr. Pomatter, der sich für Jenna als Mensch und Frau interessiert und ihr Aufmerksamkeit und Zuneigung schenkt. Jenna lässt sich auf eine Affäre ein, in der sie Liebe und Sex neu entdeckt. Kann diese Liebe eine Zukunft haben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Keri Russell (Jenna Hunterson) Nathan Fillion (Dr. Pomatter) Cheryl Hines (Becky) Jeremy Sisto (Hunterson) Andy Griffith (Old Joe) Adrienne Shelly (Dawn) Eddie Jemison (Ogie) Originaltitel: Waitress Regie: Adrienne Shelly Drehbuch: Adrienne Shelly Kamera: Matthew Irving Musik: Andrew Hollander Altersempfehlung: ab 6