Super RTL 18:35 bis 19:00 Magazin Einfach tierisch D 2016 Stereo HDTV Live TV Merken Maria hätte so gerne ein eigenes Pferd. Für Leonie ist dieser Wunsch mit Mucki in Erfüllung gegangen. Sie zeigt, wie sie sich täglich um Mucki kümmert, ihn striegelt und ausreitet. Maria und Daniele erfahren, woher die Winkerfrösche ihren Namen haben und Maria besucht eine Tier-Auffangstation. Dort bekommt sie Tipps, wie leicht man Tieren in seiner Umgebung helfen kann. Zusammen basteln Maria und Daniele eine Kobel aus Holz, in dem Eichörnchen Unterschlupf finden können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Daniele Rizzo, Maria Meinert Originaltitel: Einfach tierisch Altersempfehlung: ab 6