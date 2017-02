Super RTL 15:15 bis 15:45 Trickserie Familie Fox - Die Geheimnishüter Das Auge der Krake AUS 2013 Stereo HDTV Live TV Merken Die Familie Fox macht Urlaub am Meer. Doch irgendetwas stimmt nicht. Die Fische spielen plötzlich verrückt. Dem Grund kommen die Geheimnishüter schnell auf die Spur: Tief unten auf dem Meeresgrund liegt ein altes Piratenschiff. Von dort wurde ein geheimes Artefakt gestohlen, das Auge der Krake. Und die Macht dieses Auges ist groß. So groß, dass grausame Piraten wieder zum Leben erweckt wurden und nun die Menschheit versklaven wollen. Die Geheimnishüter müssen schnell zum Schiffswrack hinabtauchen und die Piraten stoppen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Skinner Boys Altersempfehlung: ab 6