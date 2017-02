Super RTL 12:15 bis 12:40 Trickserie Dinotrux Der Sturm USA 2015 Stereo HDTV Merken Die Dinotrux messen ihre Kräfte, indem sie Steine in der Luft zerschmettern. Tacho wird übermütig, und nutzt den aufkommenden Wind, um immer gewagtere Sprünge vom Dach der Werkstatt zu machen. Als der Sturm immer stärker wird, müssen sich die Dinotrux in der Werkstatt verstecken. Leider isst Tacho aus Versehen alle Erzvorräte auf, weshalb Tacho und Bullz erneut in den Sturm hinaus müssen, um neues Erz zu besorgen. Ob das gut geht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dinotrux Musik: Jake Monaco Altersempfehlung: ab 6

