Super RTL 10:55 bis 11:25 Trickserie Zig & Sharko - Meerjungfrauen frisst man nicht! Zahnpasta gegen Stinkekäse / Mission: Welt retten! / Im Partyfieber F 2013 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Zig hat einen genialen Plan: Er will Sharko mit Hilfe eines Stinkekäses Mundgeruch verpassen, damit Marina vor ihm flieht. 2. Geschichte: Die Inselbewohner sind in Panik, da ein Asteroid auf die Erde zurast. Bevor die Welt untergeht, startet Zig einen letzten Versuch, um Marina endlich zu verspeisen: Er schickt Sharko mit einer Rakete auf den Asteroiden. Doch Sharko denkt nicht daran, alleine aufzubrechen! 3. Geschichte: Marina und Sharko gehen auf eine Party im neuen Nachtclub am Strand. Auch Zig hat sich auf die Party geschlichen. Während Marina ausgelassen tanzt, hat Sharko alle Mühe, Zig von ihr fern zu halten. Und dann ist da auch noch der Türsteher! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zig & Sharko Altersempfehlung: ab 6