Super RTL 06:30 bis 06:40 Trickserie Mike der Ritter Folge: 101 Mike und die Garten-Spiele GB, CDN 2013 Stereo HDTV Live TV Merken Mike möchte mit seiner Mutter, Königin Martha, und seiner kleinen Schwester einen schönen Vormittag im Verborgenen Garten verbringen. Als sie beginnen spannende Spiele zu spielen ist Mike sofort mit Begeisterung bei der Sache und vergisst alles um sich herum - leider auch die Tatsache, dass er seine Mutter so sehr in Beschlag nimmt, dass die kleine Evie sich vernachlässigt fühlt und überhaupt keinen Spaß hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mike the Knight

