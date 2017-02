RBB 00:15 bis 01:15 Dokumentation Lieber Onkel Hitler Briefe an den Führer D 2010 Live TV Merken Ein Schatz von mehr als 100 000 solcher Botschaften wurde erst vor kurzem geborgen. In einem Moskauer Spezialarchiv hatte die Post der Deutschen an ihren Führer sechs Jahrzehnte unbemerkt überdauert. 1945 von der so genannten "Trophäen-Kommission" aus Hitlers Privatkanzlei nach Moskau gebracht, schlummerten die Briefe unerkannt in den Kellern der Dokumentensammlung. Deren Inhalt zeigt unzensiert die damalige Volksseele: persönliche Offenbarungen der Absender an den Empfänger, konservierte Hoffnungen, Sehnsüchte und Ängste, Liebesbriefe, Treuebekundungen, Geburtstagsgrüße, Bitten und selten auch Worte des Aufbegehrens. Die "Fanpost" erlaubt einen tiefen Einblick in die Herzen und Gedanken der Deutschen während der nationalsozialistischen Herrschaft. Noch nie ist dieses Thema Gegenstand einer historischen Dokumentation gewesen, die Privatpost eine außerordentliche historische Quelle wird hiermit erstmals einer breiten Fernsehöffentlichkeit präsentiert. Deutschlands renommiertester Autor für Dokumentationen über die NS-Zeit, Michael Kloft, verzichtet auf dozierende Kommentare, sondern setzt in seinem Essay ganz auf die Wirkung der authentischen Zitate. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lieber Onkel Hitler - Briefe an den Führer Regie: Michael Kloft