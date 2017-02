RBB 22:45 bis 00:15 Historienfilm Der gute Göring D 2015 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Hermann Göring vereinte im Nationalsozialismus so viele Ämter auf sich, kein anderer stellte seinen zusammen geraubten Reichtum so schamlos zur Schau, kein anderer war Hitler so nah. Der kleine Bruder heißt Albert Göring. Er rettete zahllose Menschen vor der Todesmaschinerie der Nazis, Juden wie Nichtjuden. Hermann Göring ist der böse, eine üble Koryphäe der NS Zeit. Albert Göring ist der gute, ein Held der Menschlichkeit in Zeiten der Barbarei. Das Dokudrama konzentriert sich auf das Verhältnis der beiden zueinander. Doch Hermann und Albert Göring bleiben einander loyal verbunden und treffen sich im Kreis der Familie. Für wenige Stunden klammern sie Politik und Ideologie aus. Bis zum Schluss, trotz aller Unterschiede, stehen sich die Brüder sehr nah. Der Ältere schützt den jüngeren vor Verhaftung und Tod. Am Ende sind beide Geschlagene. Der eine entzieht sich der Todesstrafe durch Selbstmord. Der andere stirbt in der Nachkriegsrepublik, verarmt und vergessen. Francis Fulton Smith spielt Hermann, Metschurat Barnaby Albert Göring, Anna Schudt Emmy Göring und Natalia Wörner die Schauspielerin Henny Porten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Francis Fulton-Smith (Hermann Göring) Barnaby Metschurat (Albert Göring) Natalia Wörner (Henny Porten) Anna Schudt (Emmy Göring) Agnes Lindström Bolmgren (Carin Göring) Anna von Berg (Olga Göring) Raphael Keric (US-Wachposten) Originaltitel: Der gute Göring Regie: Kai Christiansen Drehbuch: Gerhard Spörl, Jörg Brückner Kamera: Jan Kerhart Musik: Eike Hosenfeld, Tim Stanzel