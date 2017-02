RBB 12:10 bis 13:00 Dokumentation Verrückt nach Meer Blaues Blut in La Coruna D 2012 HDTV Live TV Merken In La Coruna steigt Stephanie Gräfin Bruges von Pfuel zu. Zusammen mit Reiseleiter Dennie geht die Botschafterin eines Kinderhilfswerks gleich auf Entdeckungstour, unter anderem zur imposanten Hassan II Moschee in Casablanca. Währenddessen wird das ahnungslose Geburtstagskind Yvonne von Freundin Marion in ein Märchen aus 1001 Nacht entführt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verrückt nach Meer

