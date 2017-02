RTL NITRO 00:15 bis 02:00 Actionfilm Hunt to Kill CDN 2010 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Ex-Polizeiagent Jim Rhodes hat es nicht leicht: Er ist geschieden und sorgt alleine für seine rebellische Tochter Kim, die er in den Bergen von Montana großzieht. Doch als wäre das nicht schon problematisch genug, tritt eine Gruppe schießwütiger Ausbrecher auf den Plan und kidnappt kurzerhand seine Tochter und ihn. Doch da haben sie die Rechnung ohne den mit allen Wassern gewaschenen Jim gemacht, denn der dreht den Spieß kurzerhand um und startet mitten in der Wildnis einen Rachefeldzug... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Austin (Jim Rhodes) Eric Roberts (Lee Davis) Gil Bellows (Banks) Gary Daniels (Jensen) Marie Avgeropoulos (Kim Rhodes) Emilie Ullerup (Dominika) Michael Eklund (Geary) Originaltitel: Hunt to Kill Regie: Keoni Waxman Drehbuch: Frank Hannah Kamera: Thomas M. Harting Musik: Michael Richard Plowman Altersempfehlung: ab 16