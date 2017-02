RTL NITRO 22:10 bis 00:15 Actionfilm Six Bullets USA 2012 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ex-Söldner Samson Gaul hat sich nach jahrelangem Töten in den Ruhestand begeben. Zu lange und zu oft hat er miterleben müssen, wie neben den eigentlichen Tätern auch immer wieder unschuldige Zivilisten ums Leben kamen. Doch eines Tages wird er von dem Ehepaar Andrew und Monica Fayden um Hilfe gebeten. Ihre Tochter wurde wahrscheinlich von einer Bande osteuropäischer Menschenhändler entführt und die örtliche Polizei zeigt nicht viel Interesse, das Mädchen zu finden. Eigentlich wollte sich Andrew auf eigene Faust auf die Suche nach seiner Tochter machen, doch schon nach kurzer Zeit muss er feststellen, dass er in einer fremden Stadt ohne Hilfe keine Chance auf Erfolg hat. Seine letzte Hoffnung ist Söldner Samson Gaul, mit dem er sich schließlich gemeinsam auf die Suche macht. Es beginnt ein wahrer Höllentrip durch die dunkelsten und korruptesten Ecken der Stadt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Claude Van Damme (Samson Gaul) Joe Flanigan (Andrew Fayden) Anna-Louise Plowman (Monica Fayden) Charlotte Beaumont (Becky Fayden) Uriel Emil Pollack (Vlad) Louis Dempsey (Cosmin Stelu) Kristopher Van Varenberg (Selwyn Gaul) Originaltitel: 6 Bullets Regie: Ernie Barbarash Drehbuch: Chad Law, Evan Law Kamera: Phil Parmet Musik: Neal Acree Altersempfehlung: ab 18