Der kleine Nick und sein Vater sind auf der Flucht vor einer skrupellosen Regierungseinheit, die sich "Division" nennt. Warum es die Einheit ausgerechnet auf die beiden abgesehen hat, ist Vater und Sohn allerdings unklar. Erst als Nicks Vater plötzlich von einem Verfolger getötet wird, wird dem Jungen bewusst, dass irgendetwas mit ihm nicht stimmt. Jahre später leidet Nick noch immer unter den schrecklichen Erlebnissen und führt ein sehr zurückgezogenes Leben. Mit seiner besonderen Fähigkeit, Objekte telekinetisch zu bewegen, schlägt er sich durchs Leben, bis er eines Tages auf Cassie Holmes trifft. Das junge Mädchen verfügt ebenfalls über ungewöhnliche Fähigkeiten. Cassie kann die Zukunft malen und ist zudem hinter einem mysteriösen Koffer her, in dem sich sechs Millionen Dollar befinden. Bevor sich jedoch die eigentliche Bedeutung des mysteriösen Koffers herausstellt, muss das Team wider Willen mit der dubiose Telepathin Kira, dem rabiaten Triaden-Gehilfen und 'Division'-Agent Henry Carver fertig werden. Letzterer ist Nick leider allzu gut bekannt... Schauspieler: Dakota Fanning (Cassie Holmes) Djimon Hounsou (Agent Henry Carver) Maggie Siff (Teresa Stowe) Joel Gretsch (Le père de Nick) Robert Tsonos (Division Doctor) Neil Jackson (Victor Budarin) Sun Nan Hung (Dice Man's Heavy) Originaltitel: Push Regie: Paul McGuigan Drehbuch: David Bourla Musik: Neil Davidge Altersempfehlung: ab 16