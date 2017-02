RTL NITRO 18:35 bis 18:55 Comedyserie Ein Käfig voller Helden Achtung, Kommandant Linkmeyer USA 1971 Live TV Merken Gertrude ist wieder da. General Burkhalters Schwester hat sich mit Major Karp verlobt, und dieser wird zu Klinks Adjutant ernannt. Er verschärft die Sicherheitsmaßnahmen, was Hogan natürlich nicht in den Kram passt: Er muss einen amerikanischen General nach London schleusen. Die hübsche Karen wird auf Karp angesetzt. Die Folge ist, dass Karp sich an der Ostfront wiederfindet und Klink erneut in Gertrudes Visier gerät. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bob Crane (Col. Robert Hogan) Werner Klemperer (Ob. Wilhelm Klink) John Banner (Sgt. Schultz) Robert Clary (Louis LeBeau) Larry Hovis (Andrew J. Carter) Richard Dawson (Peter Newkirk) Kenneth Washington (Sgt. Richard Baker) Originaltitel: Hogan's Heroes Regie: Bruce Bilson Drehbuch: Bernard Fein, Laurence Marks, Albert S. Ruddy Kamera: William Jurgensen, William B. Jurgensen Musik: Jerry Fielding