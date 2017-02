RTL NITRO 16:55 bis 17:40 Actionserie Walker, Texas Ranger Ohne Ausweg USA 1998 Live TV Merken Zusammen mit seinen Komplizen Macy, Reese, Corley und Finley bricht der berüchtigte Gangster Walsh während einer Fahrt im Gefängnisbus aus. Das brandgefährliche Quintett schlägt sich bis zu der Kirche durch, in der Walsh als Kind erzogen wurde. Dort nehmen sie die Oberin Mary Grace und ihre Mitschwestern als Geiseln, bis ihre Fluchtpapiere eingetroffen sind. Durch Zufall tagen auch Alex und ihre Frauengruppe zu derselben Zeit in dem Kloster und werden ebenfalls als Geiseln genommen. Walker und Trivette bekommen Wind von der Sache und machen sich sofort auf den Weg, um die Gangster zu stellen. Drei der fünf kann Walker schnell ausschalten, so dass nur noch Walsh und Reese mit ihren Geiseln in der Kirche zurückbleiben. Da erfährt Walsh, dass Mary Grace seine Schwester ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Norris (Cordell Walker) Clarence Gilyard (James Trivette) Sheree J. Wilson (Alex Cahill) Barbara Bain (Mother Superior) Thomas Wilson Brown (Matthew 'Preacher' Walsh) Margaret Bush (Cora) Ousaun Elam (Fred Corley) Originaltitel: Walker, Texas Ranger Regie: Michael Preece, Eric Norris Drehbuch: Albert S. Ruddy, Leslie Greif, Paul Haggis, Christopher Canaan, Bruce Cervi, John Lansing Musik: Christopher L. Stone