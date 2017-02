RTL NITRO 10:35 bis 11:20 Krimiserie Matlock Der Hochzeitsmord USA 1994 Live TV Merken Völlig unerwartet steht auf einmal Laura, Matlocks Patenkind, vor der Tür. Über Jahre hatten die beiden keinen Kontakt und bestürzt muss der Anwalt erfahren, dass Lauras Eltern mittlerweile verstorben sind. Grund des Besuchs ist die anstehende Hochzeit, zu welcher sie Ben einlädt. Doch am Junggesellenabschied des Bräutigams kommt es zu einem grausamen Mord. Verdächtigt wird Lauras Bruder Chuck und Matlock muss sich durch ein Gewirr an Lügen und Intrigen kämpfen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Griffith (Matlock) Brynn Thayer (Leanne) Daniel Roebuck (Cliff) Mitchell Anderson (Ryland) Ed Beechner (Matt) Warren Frost (Billy) Jensen Daggett (Sarah) Originaltitel: Matlock Regie: Christopher Hibler Drehbuch: Richard Collins, Dean Hargrove Kamera: Jiggs Garcia Musik: Bruce Babcock