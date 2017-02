RTL NITRO 09:10 bis 09:50 Krimiserie Psych Tiefe Wasser sind still USA 2010 HDTV Live TV Merken Die Polizei birgt ein Fahrzeug, das in den See gefahren ist. Darin entdeckt man die Leiche von Desiree Blake. Lassiter wertet den Leichenfund als unglücklichen Verkehrsunfall ab, doch Shawn vermutet einen ausgeklügelten Mord dahinter. Als man bei der Toten einen Beutel mit Pillen findet, kommt Gus sein Fachwissen als Arzneimittelvertreter zu Gute. Lassiter engagiert Gus sofort, während Shawn nun mit Juliet die Ermittlungen aufnimmt. Es stellt sich heraus, dass der Freund der Toten - ein gewisser Ben - in einem pharmazeutischen Labor arbeitet und dort mit seiner Kollegin Lillian neue Medikamente testet. Lillian ist zweifelsohne unsterblich in Ben verliebt, doch macht sie das auch zu einer Mörderin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Roday (Shawn Spencer) Dulé Hill (Burton 'Gus' Guster) Timothy Omundson (Detective Carlton Lassiter) Maggie Lawson (Juliet O'Hara) Corbin Bernsen (Henry Spencer) Kirsten Nelson (Chief Karen Vick) Brad Raider (Ben Stephens) Originaltitel: Psych Regie: Mel Damski Drehbuch: Saladin K. Patterson Kamera: Scott Williams Altersempfehlung: ab 6

