RTL NITRO 07:30 bis 08:20 Krimiserie Law & Order Erfroren USA 1992 HDTV Live TV Merken Im Flur eines Krankenhauses wird ein Pappkarton mit der Leiche eines Babys gefunden. Die ärztlichen Untersuchungen ergeben, dass das Kind erfroren ist. Die Suche nach der Mutter des Babys führt die Detectives Cerreta und Logan in ein heruntergekommenes Haus in der Lower East Side. Hier entdecken sie eine leerstehende, eiskalte Wohnung, die offenbar überstürzt verlassen wurde. Die alte Dame, die bei der Eigentümerin, Iris Coman, als Mieterin gemeldet ist, starb vor einem Jahr. Es stellt sich heraus, dass ihre Enkelin Jacqueline bis vor kurzem hier wohnte - mit ihrem Baby... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Noth (Det. Mike Logan) Richard Brooks (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Paul Robinette) Michael Moriarty (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Ben Stone) Paul Sorvino (Det. Phil Cerreta) Dann Florek (Captain Don Cragen) Tony Lo Bianco (Marc Menaker) Elise Neal (Charlayne) Originaltitel: Law & Order Regie: James Frawley Drehbuch: Robert Nathan, Sally Nemeth Kamera: Constantine Makris Musik: Mike Post

