Krimiserie CSI: Den Tätern auf der Spur Blutiges Gras CDN, USA 2005

Im Haus der McBrides findet die Polizei nach einem anonymen Anruf drei riesige Blutlachen, jedoch keinen Hinweis auf den Verbleib der vierköpfigen Familie. Im Keller des Hauses findet das Team ein kleines Gewächshaus, in dem Jude und Nina McBride Marihuana angebaut haben. Trotzdem hat es den Anschein, als sei Sohn Jeremy dem gut gehüteten Geheimnis der Eltern auf die Spur gekommen und hat vor seinen Schulkameraden mit der verbotenen Zucht geprahlt. Die Ergebnisse der DNA-Analyse liefern unterdessen die traurige Gewissheit: Das Blut stammt von Jude, Nina und Jeremy und die Spezialisten gehen von deren Ermordung aus. Im Haus finden die Ermittler einzelne Kaugummis, und Nick vermutet, dass Cassie noch lebt ist und der Polizei eine Spur mit den Kaugummis gelegt hat. Dann findet das Team bei einem Schulkameraden von Jeremy das Marihuana: Er war zusammen mit zwei Freunden zu den McBrides gefahren, nachdem Jeremy mit dem Gras geprahlt hatte. Dort kam es zum Streit, in dem einer der Jungs Jeremy, Jude und Nina McBride erschoss. Dann nahmen die Jungs die letzte Zeugin des Gemetzels, die zehnjährige Cassie, mit und warfen Cassie mit angeschnittener Kehle in einen See. Nick stürzt davon, in der Hoffnung, das Mädchen möglicherweise noch lebend zu finden.

Schauspieler: William Petersen (Gil Grissom) Marg Helgenberger (Catherine Willows) Gary Dourdan (Warrick Brown) George Eads (Nick Stokes) Paul Guilfoyle (Captain Jim Brass) Jorjan Fox (Sara Sidle) Eric Szmanda (Greg Sanders) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Richard J. Lewis Drehbuch: Sarah Goldfinger Kamera: Michael Slovis Musik: John M. Keane