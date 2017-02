RTL 23:10 bis 00:00 Serien Person of Interest Motive der Moral USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken 5. Staffel, Folge 2: Die Maschine hat beim Rebooten eine kleine Panne, die Reese und Fusco die Namen von Dutzenden Personen verrät, die entgegen ersten Analysen gar nicht in Verbrechen involviert sind. Gleichzeitig schließt sie Finch und Root aus dem System aus, weil sie beide wegen ihrer gewalttätigen Vergangenheit als potentielle Gefahr identifiziert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Emerson (Harold Finch) Jim Caviezel (John Reese) Amy Acker (Root) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Joshua Close (Jeff Blackwell) Sarah Shahi (Sameen Shaw) LaChanze (Mona) Originaltitel: Person of Interest Regie: Chris Fisher Drehbuch: Lucas O'Connor Kamera: David Insley Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 12