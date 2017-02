RTL 21:15 bis 22:15 Krimiserie Bones - Die Knochenjägerin Die Frau im Garten USA 2006 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Ein Südamerikaner wird bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle angehalten. In seinem Kofferraum findet man eine skelettierte Leiche. Noch vor Ort erkennt FBI-Agent Booth, dass es sich bei dem Festgenommenen um ein Mitglied der gefürchteten Straßenbande Mara Muerte handelt. Plötzlich taucht ein Wagen auf, aus dem geschossen wird. Der Festgenommene nutzt die allgemeine Verwirrung und Panik, um zu flüchten. Das Team um Brennan findet heraus, dass die Leiche an einem Ort begraben war, wo eine Pflanze wächst, die normalerweise nur in botanischen Gärten zu finden ist. Die Ermittlungen ergeben, dass Senator Corman ein ausgesprochener Gartenfan ist, und zudem auch noch salvadorianische Gastarbeiter beschäftigt. In seinem Garten findet Brennan dann auch noch eine zweite Leiche. Senator Corman schwört, nichts mit den Morden zu tun zu haben. Der Verdacht liegt nahe, dass es sich bei den Leichen um Opfer der gefürchteten Straßengang Mara Muerte handelt. Doch als deren Anführer Ortez einwilligt, dem FBI Rede und Antwort zu stehen, stellt sich heraus, dass der Täter nicht in den Kreisen der Mara Muerte zu suchen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily Deschanel (Dr. Temperance "Bones" Brennan) David Boreanaz (Special Agent Seeley Booth) Eric Millegan (Zack Addy) TJ Thyne (Dr. Jack Hodgins) Michaela Conlin (Angela Montenegro) Jonathan Adams (Dr. Daniel Goodman) Michael Cavanaugh (Senator Alan Corman) Originaltitel: Bones Regie: Sanford Bookstaver Drehbuch: Laura Wolner Kamera: Michael D. O'Shea Musik: Peter Himmelman Altersempfehlung: ab 12