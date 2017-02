RTL 20:15 bis 21:15 Krimiserie Bones - Die Knochenjägerin Der Albtraum innerhalb eines Albtraums USA 2016 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Erneut muss sich das Team des Jeffersonian mit dem noch immer nicht gefassten Serienmörder befassen, der bereits zwei Opfer auf dem Gewissen hat. Brennan nimmt dieser Fall so sehr mit, dass sie seit Wochen nicht mehr schläft und unter heftigen Alpträumen leidet. Das neue Opfer weist die gleichen Merkmale auf, wie die beiden zuvor. Löcher in den Knochen, um es als Marionette aufzuhängen, kein vorhandenes Fleisch und gegerbte Haut. Doch etwas ist dieses Mal anders: Die Kleidung des Opfers scheint modern zu sein. Brennan meint, sich zu erinnern, dass das Opfer die Kleidung trägt, die sie selbst vor einiger Zeit einem Second-Hand-Laden gespendet hat... Unterdessen werden Brennans Alpträume immer schlimmer. Irgendwann wird ihre Angst so groß, dass sie sich in therapeutische Behandlung begibt. Sie sucht Dr. Faulk auf, der auch der Therapeut des letzten Opfers gewesen ist. Booth traut dem Mann nicht. Er ist fest davon überzeugt, dass er etwas mit dem Fall zu tun hat. Doch ist die Wahrheit vielleicht noch viel schlimmer und jemand aus Bones' Vergangenheit ist zurückgekehrt, um sich an ihr zu rächen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily Deschanel (Dr. Temperance "Bones" Brennan) David Boreanaz (Special Agent Seeley Booth) T.J. Thyne (Dr. Jack Hodgins) John Francis Daley (Dr. Lance Sweets) Michaela Conlin (Angela Montenegro) Tamara Taylor (Dr. Camille Saroyan) John Boyd (Special Agent James Aubrey) Originaltitel: Bones Regie: David Boreanaz Drehbuch: Michael Peterson Kamera: Robert Reed Altman Musik: Sean Callery, Jamie Forsyth, Julia Newmann Altersempfehlung: ab 12