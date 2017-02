n-tv 03:10 bis 03:50 Dokumentation Der Silberpfeil - Geburt einer Legende D 2014 16:9 HDTV Live TV Merken 3. Juni 1934: Es ist das wichtigste Datum in der Rennhistorie von Mercedes-Benz. Am Tag des Internationalen Eifelrennens auf dem Nürburgring präsentieren die Schwaben der Weltöffentlichkeit mit dem W25 erstmals das Auto, das den internationalen Rennsport in den kommenden Jahren dominiert. Der Silberpfeil ist geboren. Als die Piloten der Teams Mercedes-Benz und Auto Union ihren Konkurrenzkampf auf der Strecke austragen, kommt es zur Tragödie, die den Rennsport nachhaltig verändern sollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Silberpfeil - Geburt einer Legende

