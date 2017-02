n-tv 17:05 bis 18:00 Reportage PS - Die Reportage: Kampf der Titanen Kampf der Titanen D 16:9 HDTV Live TV Merken Das Autoland Deutschland wird durch IT-Giganten aus den USA und Asien herausgefordert. Sie wollen die traditionelle Autowelt erobern. Wie organisieren sich deutsche Autohersteller neu und welchen Kurs steuern sie an, um in der digitalen Welt mit Elektromobilität und selbstfahrenden Autos auch in Zukunft erfolgreich zu sein? Die n-tv Doku wirft einen Blick hinter die Kulissen und zeigt ihre Arbeit in einer Zeit, in der das Auto neu erfunden wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: PS - Die Reportage