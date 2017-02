SAT.1 Emotions 04:40 bis 05:20 Krimiserie Lady Cops - Knallhart weiblich Das Haus in der Springer Street USA 2004 Merken Der Sohn eines einflussreichen Politikers wird tot in einem Heim für geistig Behinderte aufgefunden. Das Opfer starb an einer Überdosis Rizane - einem Mittel, das Aggressionen unterdrücken soll. Es stellt sich heraus, dass der Schlüssel für den Medikamentenschrank bereits vor drei Monaten entwendet wurde. Da Nates Schwester Irene auch in diesem Heim lebt und mit dem Toten befreundet war, bemüht er sich um eine schnelle Aufklärung ... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Amy Jo Johnson (Stacy Reynolds) Lizette Carrion (Jill Vandermay) John de Lancie (Tom Burke Sr.) Alex Esta (Doctor Rodriguez) Andrea F. Friedman (Irene Basso) Laura Katz (Jackie) Originaltitel: The Division Regie: Aaron Lipstadt Drehbuch: William Macchi, Deborah Joy LeVine Kamera: Eyal Gordin Musik: Jeff Eden Fair, Starr Parodi Altersempfehlung: ab 12

