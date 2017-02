SAT.1 Emotions 03:15 bis 04:00 Krimiserie Hannibal Das verlorene Licht USA 2015 16:9 HDTV Merken Bei einer weiteren "Sitzung" in der geheimen Telefon-Therapie von Francis durch Hannibal gibt letzterer seinem Bewunderer einen Auftrag. Francis soll die Familie von Will Graham umbringen. Doch Wills Frau Molly kann sich retten - der Mordversuch schlägt fehl. In der Zwischenzeit erfahren Alana und Jack von Hannibals Telefonaten mit Francis und bestrafen ihn dafür, indem sie ihm alle Gefängnis-Annehmlichkeiten entziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Dhavernas (Dr. Alana Bloom) Gillian Anderson (Dr. Bedelia Du Maurier) Laurence Fishburne (Jack Crawford) Aaron Abrams (Brian Zeller) Scott Anderson (Funeral Director) Nina Arianda (Molly Graham) Richard Armitage (Francis Dolarhyde) Originaltitel: Hannibal Regie: Michael Rymer Drehbuch: Bryan Fuller, Steve Lightfoot Musik: Brian Reitzell Altersempfehlung: ab 16

