SAT.1 Emotions 22:25 bis 23:05 Krimiserie Criminal Minds Elliotts Teich USA 2016 16:9 HDTV Merken Die Henson-Zwillinge verschwinden 1983 spurlos in Clayton, Delaware. Ein Täter konnte nie ermittelt werden. Nun werden in dem kleinen Ort drei Jungs vermisst, und der Fall zeigt klare Parallelen zu den Vorkommnissen von 1983. Zunächst macht sich der seltsame Farmer Jimmy Ridley verdächtig, doch der Mann hat nichts mit dem Verbrechen zu tun. Dann findet die BAU eine interessante Verbindung zwischen dem alten und dem neuen Fall, und die Ermittlungen gewinnen an Tempo. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Joe Mantegna (David Rossi) Aisha Tyler (Dr. Tara Lewis) Adam Rodriguez (Luke Alvez) Paget Brewster (Emily Prentiss) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Matthew Gray Gubler Drehbuch: Erica Messer Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12