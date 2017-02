SAT.1 Emotions 17:10 bis 17:35 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 192 D 2009 16:9 Merken Gerrit kann sich in letzter Minute bremsen, seinen Bruder Jonas aus Rachsucht umzubringen. Stattdessen geht er auf eine selbstzerstörerische Sauftour. Als er morgens völlig betrunken in der "Goldelse" aufschlägt, ist Anna alarmiert. Sie ist Alexander Zeiss begegnet und vermutet in ihm den Unternehmensprüfer, in dessen Hand die Zukunft der Agentur liegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna Polauke) Roy Peter Link (Jonas Broda) Karolina Lodyga (Katja Polauke) Franziska Matthus (Natascha Broda) Lars Löllmann (Gerrit Broda) Maja Maneiro (Paloma Greco) Alexander Klaws (Lars Hauschke) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Tina Kriwitz Drehbuch: Dirk Carow