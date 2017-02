SAT.1 Emotions 15:35 bis 16:20 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 10 D 2011 16:9 HDTV Merken Karen kann das erlebte Trauma kaum verarbeiten, doch sie ist einfach nicht davon zu überzeugen, Anzeige zu erstatten. Vicky macht sich so ihre Gedanken, warum Lucas sich selbst für sie in die Schusslinie brachte. Oberschwester Ursula feiert unterdessen ein unerwartetes Wiedersehen, als ein rüstiger Rentner eingeliefert wird, der sich als alte Jugendliebe entpuppt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Bojana Golenac (Stella Bennini) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Martin Kaps (Ralf Borowski) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, Petra Wiemers Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Werner Sailer, Marc Sill Musik: Curt Cress