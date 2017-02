SAT.1 Emotions 13:55 bis 14:20 Telenovela Schmetterlinge im Bauch Folge: 84 D 2006 Merken Nelly hat Hallstedts Respekt erworben, als sie ihm 10.000 Euro für die Teilnahme an der Imagekampagne abgerungen hat. Nun scheint eine Katastrophe zu drohen, denn das kostspielige Gemälde, das Hallstedt als Dauerleihgabe in der Lounge aufhängen möchte, scheint durch Nellys Unachtsamkeit verloren. Verzweifelt versucht sie, das Bild wiederzubeschaffen, bevor bei der Enthüllung alles herauskommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alissa Jung (Nelly Heldmann) Raphael Vogt (Nils Heyden) Jannek Petri (Mark Eppinger) Marie Munz (Judith von Bütow) Sonja Gerhardt (Alex Heyden) Julia Philippi (Jenny Wendt) Christian Wunderlich (Jochen Klemm / Klemmi) Originaltitel: Schmetterlinge im Bauch Regie: Hartwig van der Neut Musik: Curt Cress, Reinhold Hoffmann