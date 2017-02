Sat.1 04:45 bis 05:30 Dokusoap Die Ruhrpottwache D 2017 16:9 HDTV Merken Zwei Männer prügeln sich vor der Wache. Der eine will den anderen anzeigen, da er angeblich seiner Schwester die große Liebe vorgespielt und sie dann ausgenommen habe. Der Mann beteuert jedoch seine Unschuld. Dann entdecken die Ermittler im Internet die erste heiße Spur. - Randale in der Metzgerei! Nach einem Grillfest einer Fleischerei klagten mehrere Gäste über Magenprobleme. Für das angebliche Gammelfleisch wollen sich einige Männer nur rächen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Ruhrpottwache

