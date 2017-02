Sat.1 21:15 bis 22:15 Krimiserie Einstein E.M.P. D 2016 16:9 HDTV Merken Durch eine elektromagnetische Welle sterben in einem Seniorenheim, das in der Nähe des BKA liegt, fünf Bewohner. Felix wird schnell klar, dass die Attacke der Behörde galt. In der Tat sind dort alle Festplatten zerstört. Die Spur führt zur chinesischen Firma Han Industries, die im großen Stil Industriespionage betreibt und auch schon hinter Felix' Forschungsergebnissen her war. Für den Physiker wird dieser Fall ziemlich brenzlig ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Beck (Felix Winterberg) Annika Ernst (Elena Lange) Rolf Kanies (Stefan Tremmel) Haley Louise Jones (Kirsten Maybach) Stefan Gebelhoff (Frank Lewen) Laura Berlin (Julia Weigert) Johanna Falckner (Jeanette) Originaltitel: Einstein Regie: Thomas Jahn Drehbuch: Martin Ritzenhoff, Matthias Dinter Kamera: Thomas Jahn Musik: Karim Sebastian Elias Altersempfehlung: ab 12