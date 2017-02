Sat.1 18:00 bis 19:00 Dokusoap Auf Streife - Die Spezialisten D 2017 16:9 HDTV Merken Ein kleiner Junge sucht Hilfe. Seine Mutter ist am Steuer bewusstlos geworden und in ein entgegenkommendes Fahrzeug gekracht. Alle Unfallbeteiligten sind bewusstlos. Bis auf den Jungen. Doch warum ist seine Mutter überhaupt ohnmächtig geworden? - Alarm im Krankenhaus: Eine junge Frau kommt torkelnd und fiebernd in die Klinik. Die Spezialisten sind ratlos. Die Lage spitzt sich dramatisch zu, als sie sich übergeben muss. Der Arzt entdeckt einen merkwürdigen Ausschlag ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife - Die Spezialisten