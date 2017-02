Sat.1 12:00 bis 13:00 Gerichtsserie Richter Alexander Hold D 2011 16:9 Merken Niklas Schuster ist angeklagt, seine neue Freundin Raffaela im Streit auf ein Marmorfensterbrett gestoßen und sie dann blutend sich selbst überlassen zu haben. Die Mutter des Opfers hatte Niklas in einem Online-Dating-Portal für ihre Tochter gefunden und die beiden verkuppelt. Gelangte Raffaela ins Visier eines Verbrechers, der seine Opfer via Internet sucht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Richter Alexander Hold

