sixx 22:10 bis 23:05 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Tempel der Absolution USA 2004 16:9 HDTV Merken Vor vier Jahren verschwand eine junge Frau namens Jessica Raab spurlos. Seither hat Vivian nie aufgehört, einen unidentifizierten Fingerabdruck auf Jessicas Tür zu untersuchen - und schließlich hat ihre Ausdauer Erfolg. Der Abdruck gehört einem Gangster, der vor kurzem eine Frau in einem Motel angegriffen hat und sich nun auf der Flucht befindet. Vivian kann Jack davon überzeugen, den Fall der verschwundenen Jessica aufgrund dieses Indizes neu aufzurollen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Eric Close (Martin Fitzgerald) Josh Cooke (Justin Pettit) Kirstie Alley (Noreen Raab) Originaltitel: Without a Trace Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Hank Steinberg, David H. Goodman Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 12