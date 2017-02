sixx 18:30 bis 19:20 Serien Saving Hope Kampf gegen die Zeit CDN 2014 HDTV Merken Alex fährt in Feierabendstimmung von der Arbeit nach Hause, als sie plötzlich einen schlimmen Unfall beobachtet. Sie weiß, dass sie bald gebraucht wird und kehrt gleich ins Krankenhaus zurück. Unterdessen kommen sich Michael und Gavin in einem besonderen Umfeld näher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erica Durance (Dr. Alex Reid) Michelle Nolden (Dr. Dawn Bell) Michael Shanks (Dr. Charlie Harris) Daniel Gillies (Dr. Joel Goran) Huse Madhavji (Dr. Shahir Hamza) Julia Taylor Ross (Dr. Maggie Lin) Kristopher Turner (Dr. Gavin Murphy) Originaltitel: Saving Hope Regie: David Wellington Drehbuch: Aubrey Nealon Kamera: David Perrault Musik: Gary Koftinoff Altersempfehlung: ab 6